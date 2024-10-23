'Действия, которые она совершает, вредят всем': адвокат Федиенко указал на правонарушения, совершенные Безуглой, и последствия таких провокаций для Украины

Адвокат народного депутата Александра Федиенко – Алексей Шевчук заявил, что действия Марьяны Безуглой негативно влияют на репутацию государственных институтов и могут иметь серьезные негативные последствия не только для нее самой, но и для репутации государственных институтов Украины, в частности, парламента и Вооруженных сил. Ее поведение свидетельствует о желании привлечь внимание к личности на фоне собственных неудач в политической деятельности.

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Об этом он рассказал в комментарии OBOZ.UA. Он назвал Безуглую "невоспитанной" и отметил, что Безуглая систематически пытается дискредитировать украинское военное руководство и чиновников.

"В действиях Марьяны не нужно искать никакого скрытого содержания или каких-то, как правильно сказать, каких-то инсайдов. Это поведение культурно невоспитанного человека. То есть она не воспитанный, культурный человек. Это человек, пытающийся придумать хайп на чем-либо. В силу того, что этот человек находится в большой среде политиков, государственных деятелей, в государственных органах, он владеет информацией, абсолютно не профессионально, абсолютно некомпетентно, абсолютно инфантильно использует", – сказал адвокат.

По его словам, Безуглая не является специалистом ни в одной плоскости, поэтому занимается "словесной диареей". По его словам, поведение Безуглой свидетельствует о желании привлечь внимание к своей личности на фоне собственных неудач в политической деятельности.

"То есть это словесная диарея, которую она бессодержательно льет. […] Конечно, в каждой каденции парламента есть своя Марьяна Безуглая. На каком-то этапе жизни это был Кива, на каком-то этапе жизни это был Казак Гаврилюк, говоривший совершенно правильные вещи, но общество это не воспринимало. То есть такое поведение фрика, оно вызвано отсутствием базовых образовательных постулатов в воспитании", – объяснил Шевчук.

Адвокат считает, что такая стратегия может привести к серьезным последствиям как для ее карьеры, так и репутации государства.

По мнению адвоката, действия Безуглой могут подпадать под несколько уголовных статей, в том числе вмешательство в деятельность государственного деятеля, оскорбление чести и достоинства военнослужащих, а также разглашение государственной тайны. Он подчеркнул, что эти действия могут квалифицироваться как серьезные преступления, влекущие уголовную ответственность.

"Она разглашает государственную тайну, как такую, как саму по себе государственную тайну. То есть это не просто сведения военные, составляющие государственную тайну, а это еще разглашение самой государственной тайны. Поэтому эти желания быть известным политиком у молодой девушки, внезапно попавшей в большую игру, без подобающих кураторов, без взрослых людей рядом, превращается в поведение фрика с комплексом уголовных правонарушений, которые влекут, откровенно, думаю, что ответственность регламентную и уголовную", – сказал он.

Адвокат также отметил, что поведение Безуглой негативно влияет на имидж украинского парламента и его членов.

"Эти действия, которые она совершает, вредят всем. Действия и поведение переговорщика Безуглой вредят репутации депутатов, парламента, страны, Вооруженных сил. Она должна давно сдать мандат. Не сдает она мандат по двум причинам. Она его сама никогда не сдаст. […] Второе, партия нанесет себе репутационный вред, поскольку она выгонит своего члена", – отметил он.

Шевчук подчеркнул, что во время войны важно доверять государственным институтам, а подобное поведение лишь усиливает негативные стереотипы о политиках.

"Конечно, абсолютно бездумные, иррациональные, нелогические действия, которые совершает Марьяна, не понимая последствий, вредят стране в целом. Потому что у нас институт народного депутата много лет почему-то воспринимался с коррупцией, мы понимаем почему, а теперь он у нас еще граничит с термином фрик. Понимаете? То есть это не игрушка. Парламент – это место, где нужно писать законы, регулирующие порядок жизнедеятельности страны, а тем более во время войны", – подчеркнул он.

Адвокат выразил готовность к конструктивному диалогу с адвокатом Безуглой, если тот обратится с таким запросом. По его словам, важно найти понимание, которое отвечало бы этическим нормам и законам Украины.

"С удовольствием встречусь с адвокатом Марьяны для мирного урегулирования тех вещей, которые она сделала. То есть для мирного урегулирования оскорблений в сторону народного депутата Федиенко, для урегулирования ситуации с уголовно-уголовными действиями, которые она совершила по отношению к государству. Я с удовольствием встречусь с ее адвокатом, которого она выберет", – сказал он.

Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко, возглавляющий подкомитет по цифровой и смарт-инфраструктуре, электронным коммуникациям, кибербезопасности и киберзащите, подал в суд на депутата Марианну Безуглу из-за клеветы. Конфликт разгорелся после того, как Безугла обвинила его в коррупции и лоббизме.

21 октября в соцсетях распространили видео, как депутат Верховной Рады Марианна Безугла столкнулась с хейтом со стороны толпы, когда вышла пообщаться с народом. Люди встретили парламентарию криками "Позор!".

Ранее сообщалось, что народная депутат Марьяна Безуглая решением монобольшинства Верховной Рады в четверг, 19 сентября, была уволена с должности заместителя председателя комитета по вопросам обороны и с должности члена комитета. "За" проголосовали 252 нардепа.

В июле она вышла из фракции "Слуги народа" по собственному заявлению, заявив, что "не понимает" приоритеты коллег из парламентского комитета.

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