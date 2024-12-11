ГБР сообщило о подозрении в госизмене нардепу нескольких созывов от запрещенной Партии регионов

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему народному депутату от запрещенной Партии регионов Вадиму Колесниченко. Парламентария 6-го и 7-го созывов подозревают в разжигании национальной розни, объединенной с обманом, и в глорификации государства-агрессора.

Видео дня

За совершенные правонарушения ему грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Правоохранители установили, что до событий Революции Достоинства депутат активно участвовал в попытках тогдашней власти сделать невозможной интеграцию Украины в Европейский Союз и сблизить ее с РФ. Также он организовывал провокационные акции, чтобы рассорить Украину с Польшей.

По информации ГБР, в 2014 году депутат досрочно сложил мандат и скрылся на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, где начал прислуживать захватчикам. Колесниченко устроился советником в оккупационную администрацию, а затем баллотировался так называемым губернатором Севастополя.

Не получив желаемых должностей, предатель продолжил проведение подрывной деятельности против Украины. Депутат делал антиукраинские заявления в крымских средствах массовой информации и записывал антиукраинские ролики.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину бывший нардеп публично восхвалял захватническую войну и агрессора, унижал украинский народ и отрицал украинскую государственность.

В ГБР отметили, что в начале ноября 2024 года по приговору Шевченковского районного суда Киева этого народного депутата приговорили к 5 годам лишения свободы за подстрекательство работников милиции к превышению власти с применением насилия и разжигания национальной розни и ненависти.

Напомним, сотрудники ГБР сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов народному депутату нескольких созывов. В течение 2011-2018 годов он получил доход в размере более чем 387 млн ​​грн, но не уплатил с этих денег налог на доходы физических лиц и военный сбор на 71,4 млн грн.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего депутата-регионала Владислава Лукьянова. Соратник беглого экс-президента Виктора Януковича платил налоги государству-агрессору на оккупированной территории, способствовал оккупантам и оправдывал российское полномасштабное вторжение в Украину.