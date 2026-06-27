"Даже вопроса не стоит": в Британии заверили, что поддержка Украины сохранится и после смены премьер-министра

Заместитель премьер-министра Великобритании Дэвид Лемми заверил, что внешняя политика страны, включая поддержку Украины и восстановление связей с Европейским Союзом, не изменится после ухода Кира Стармера и прихода нового премьера. Он напомнил, что Лондон поддерживал Киев при всех сменявших друг друга правительствах.

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Об этом Лемми сказал в эфире Europe Today. Свое заявление он сделал во время интервью на Конференции по восстановлению Украины в Гданьске (Польша), где Великобритания пообещала выделить дополнительно 290 миллионов фунтов стерлингов (340 миллионов евро) на поддержку восстановления нашей страны и ее энергетической безопасности.

"Даже вопроса не стоит о смене курса во внешней политике", – заявил вице-премьер.

Его слова прозвучали после того, как уходящий в отставку Стармер пообещал "упорядоченный переход" к новому лейбористскому правительству.

"Мы неизменно поддерживали Украину при всех сменявших друг друга правительствах, и так будет дальше. И мы абсолютно ясно дали понять: мы заново выстраиваем связи с мировым сообществом, проводим перезагрузку отношений с Европой – все это продолжится", – отметил Лемми.

Он сказал, что рассчитывает на сохранение "динамики" по украинскому вопросу на саммите НАТО в Анкаре 7-8 июля. Лемми также пообещал и дальше вводить санкции против российской экономики, "жестко давя на грязные российские деньги, которые финансируют эту войну". Политик заявил, что сейчас "момент, когда необходимо поддержать Украину в борьбе".

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Вероятным преемником политика называют Энди Бернема, который должен занять место в Палате общин в качестве депутата от округа Мейкерфилд.

Политик ранее неоднократно заявлял о поддержке Украины и критиковал действия России. Более 10 лет назад Бернем дважды пытался возглавить Лейбористскую партию.

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