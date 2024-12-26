'Диалог на самом высоком уровне возможен': глава ОП провел встречу с новоназначенным послом Китая в Украине

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с новоназначенным послом Китая в Киеве Ма Шенкунем. Последний накануне вручил верительные грамоты украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

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Как рассказал сам Ермак, во время встречи стороны обсудили "перспективы двустороннего сотрудничества между Китаем и Украиной". Также глава ОП напомнил китайскому дипломату о возможной роли Китая в достижении справедливого мира для Украины.

"Кроме того, говорили о возможности двустороннего диалога на самом высоком уровне", – добавил Ермак без подробностей.

Президент Зеленский принял верительные грамоты от Ма Шенкуня еще 24 декабря, напомнили в ОП.

Китайский дипломат Ма Шенкунь работал в Постоянном представительстве в Женеве и Департаменте по контролю за вооружениями Министерства иностранных дел КНР, а в 2019 году его повысили до заместителя директора Департамента по контролю за вооружениями Министерства иностранных дел Китая.

Как сообщал OBOZ.UA, советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан допускает возможность присоединения Китая к переговорам Украины и России. Идею о приобщении Китая к "созданию условий справедливого мира в Украине" ранее высказал новоизбранный президент США Дональд Трамп, и она, по словам Салливана, "не сумасшедшая".

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