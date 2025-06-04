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"Что еще актуально?" Кислица "разнес" Генассамблею ООН, которая проголосовала за празднование Международного дня лошади

Лилия Рагуцкая
Новости политики
3 минуты
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'Что еще актуально?' Кислица 'разнес' Генассамблею ООН, которая проголосовала за празднование Международного дня лошади

Генеральная Ассамблея ООН 3 июня проголосовала за введение Всемирного дня лошади. В отличие от осуждения агрессии РФ против Украины, в этом вопросе наблюдалось поразительное единодушие: 169 стран проголосовали за соответствующую резолюцию, против оказалась лишь одна, воздержавшихся – не нашлось.

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Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица раскритиковал столь "важные" вопросы, которыми озабочена Генассамблея и общую "нерелевантность к первичному мандату" международной организации. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в сети Х.

В своем твите Кислица вспомнил о крылатом выражении "Кони не виноваты", которое стало названием для произведения украинского классика Михаила Коцюбинского. С тех пор эта фраза приобрела устойчивое значение и употребляется для обозначения "лицемерного нежелания видеть истинных виновников" и стремления "снимать вину с других", уточнил дипломат.

Именно этим, по его мнению, сейчас занимается и Генеральная ассамблея ООН, которая 3 июня приняла "сверхважное" решение.

"Генассамблея ООН приняла решение о праздновании международного Дня лошадей. Ну, что еще актуально?! Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", – отметил Кислица.

Дипломат припомнил Генассамблее свойственную ей избирательность в принятии тех или иных решений.

"Помню, какое сопротивление оказали украинской делегации, когда та пыталась несколько лет продвинуть инициативу о введении Дня борьбы с дезинформацией. Мол, хватит эти дни вводить. Ань нет, бесконечный поток дней флоры и фауны несется по кустам... Кони не виноваты? Нет, виноваты... и еще как, если уж на то пошло", – написал первый заместитель министра иностранных дел.

В сообщении на сайте ООН указано, что соавторами резолюции о введении Дня лошади выступили Монголия, Кыргызстан и ряд других стран. Обоснование, почему ежегодно 11 июня весь мир будет отмечать этот важный праздник, в ней названо то, что на планете "насчитывается более 57 миллионов лошадей", и для многих стран коневодство является важной составляющей экономики, тогда как другим неплохие доходы приносят конные "перевозки, скачки, конный спорт и туризм".

Именно поэтому, мол, мир должен предотвратить тенденцию к снижению поголовья лошадей в мире, а новая "выдающаяся дата" даст населению планеты понять "важную роль конной отрасли в устойчивом развитии сельского хозяйства".

Аргументы оказались настолько убедительными, что 169 делегаций из разных стран поддержали введение международного Дня лошади. Среди них, к слову, и Украина.

"Что еще актуально?" Кислица "разнес" Генассамблею ООН, которая проголосовала за празднование Международного дня лошади

Против же выступили только США, что дало Кислице повод намекнуть на то, что "первой демократии мира" пора бы уже оправдать этот "титул" не словом, а делом – в контексте наказания государства-агрессора России за многочисленные преступления против Украины и международного права. А вместе с тем и напомнил о нарушении Монголией своих обязательств после ратификации Римского статута.

"Я вполне понимаю и поддерживаю постановку на голосование проекта резолюции о лошадях делегацией США. Виновных следует привлекать к ответственности, а когда есть за что, то и в конюшню в Гаагу тянуть. Резолюцию о праздновании Международного дня лошадей, кстати, выдвинула Монголия. По иронии, та самая Монголия, которая ратифицировала Римский статут, и которая не арестовала Путина во время визита в эту страну. В нарушение своих обязательств", – резюмировал дипломат.

"Что еще актуально?" Кислица "разнес" Генассамблею ООН, которая проголосовала за празднование Международного дня лошади

Напомним, ранее у генсека ООН отказались комментировать российские "мирные предложения", назвав предложение это прокомментировать "неразумным и неконструктивным".

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