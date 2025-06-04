'Что еще актуально?' Кислица 'разнес' Генассамблею ООН, которая проголосовала за празднование Международного дня лошади

Генеральная Ассамблея ООН 3 июня проголосовала за введение Всемирного дня лошади. В отличие от осуждения агрессии РФ против Украины, в этом вопросе наблюдалось поразительное единодушие: 169 стран проголосовали за соответствующую резолюцию, против оказалась лишь одна, воздержавшихся – не нашлось.

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Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица раскритиковал столь "важные" вопросы, которыми озабочена Генассамблея и общую "нерелевантность к первичному мандату" международной организации. Об этом дипломат написал в своем аккаунте в сети Х.

В своем твите Кислица вспомнил о крылатом выражении "Кони не виноваты", которое стало названием для произведения украинского классика Михаила Коцюбинского. С тех пор эта фраза приобрела устойчивое значение и употребляется для обозначения "лицемерного нежелания видеть истинных виновников" и стремления "снимать вину с других", уточнил дипломат.

Именно этим, по его мнению, сейчас занимается и Генеральная ассамблея ООН, которая 3 июня приняла "сверхважное" решение.

"Генассамблея ООН приняла решение о праздновании международного Дня лошадей. Ну, что еще актуально?! Сегодня предложу подразделениям МИД, которые ведут вопросы ООН, уточнить наши подходы по поддержке подобных инициатив в будущем. Хватит утверждать имидж ООН как нерелевантной к своему первичному мандату организации", – отметил Кислица.

Дипломат припомнил Генассамблее свойственную ей избирательность в принятии тех или иных решений.

"Помню, какое сопротивление оказали украинской делегации, когда та пыталась несколько лет продвинуть инициативу о введении Дня борьбы с дезинформацией. Мол, хватит эти дни вводить. Ань нет, бесконечный поток дней флоры и фауны несется по кустам... Кони не виноваты? Нет, виноваты... и еще как, если уж на то пошло", – написал первый заместитель министра иностранных дел.

В сообщении на сайте ООН указано, что соавторами резолюции о введении Дня лошади выступили Монголия, Кыргызстан и ряд других стран. Обоснование, почему ежегодно 11 июня весь мир будет отмечать этот важный праздник, в ней названо то, что на планете "насчитывается более 57 миллионов лошадей", и для многих стран коневодство является важной составляющей экономики, тогда как другим неплохие доходы приносят конные "перевозки, скачки, конный спорт и туризм".

Именно поэтому, мол, мир должен предотвратить тенденцию к снижению поголовья лошадей в мире, а новая "выдающаяся дата" даст населению планеты понять "важную роль конной отрасли в устойчивом развитии сельского хозяйства".

Аргументы оказались настолько убедительными, что 169 делегаций из разных стран поддержали введение международного Дня лошади. Среди них, к слову, и Украина.

Против же выступили только США, что дало Кислице повод намекнуть на то, что "первой демократии мира" пора бы уже оправдать этот "титул" не словом, а делом – в контексте наказания государства-агрессора России за многочисленные преступления против Украины и международного права. А вместе с тем и напомнил о нарушении Монголией своих обязательств после ратификации Римского статута.

"Я вполне понимаю и поддерживаю постановку на голосование проекта резолюции о лошадях делегацией США. Виновных следует привлекать к ответственности, а когда есть за что, то и в конюшню в Гаагу тянуть. Резолюцию о праздновании Международного дня лошадей, кстати, выдвинула Монголия. По иронии, та самая Монголия, которая ратифицировала Римский статут, и которая не арестовала Путина во время визита в эту страну. В нарушение своих обязательств", – резюмировал дипломат.

Напомним, ранее у генсека ООН отказались комментировать российские "мирные предложения", назвав предложение это прокомментировать "неразумным и неконструктивным".

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