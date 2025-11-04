Четкая 'дорожная карта' для парламента и правительства: 'Евросолидарность' прокомментировала отчет Еврокомиссии о прогрессе Украины в евроинтеграции

4 ноября Европейская Комиссия опубликовала Отчет в рамках Пакета расширения Европейского Союза 2024 года, который содержит оценки прогресса, достигнутого всеми странами-кандидатами и потенциальными кандидатами на вступление в ЕС. В частности, представлен Отчет по Украине с оценками реформ по всем переговорным разделам и общим состоянием подготовки страны для присоединения к ЕС.

Партия "Европейская Солидарность" обнародовала заявление по Отчету Еврокомиссии, в котором приветствовала публикацию "украинского файла" и выразила благодарность европейским партнерам за объективную и взвешенную оценку реального состояния евроинтеграционных реформ в Украине. В то же время политсила указала на ряд критических замечаний, которых власть пытается не замечать.

"Мы гордимся теми шагами, которые украинский народ и демократические силы осуществили на этом пути после Революции Достоинства: от подписания Соглашения об ассоциации и введения безвизового режима — до глубокой секторальной интеграции с Европейским Союзом.

Естественно, что "Европейская Солидарность" последовательно выступает за скорейшее начало реальных переговоров о вступлении Украины в ЕС, в частности за открытие кластера "Основы", охватывающего демократию, верховенство права, борьбу с коррупцией и реформу государственной службы.

Мы поддерживаем шаги, направленные на реализацию евроинтеграционных задач, но вынуждены отметить выборочное прочтение властями отчета Еврокомиссии. Официальный Киев пытается не замечать ряд критических замечаний, игнорирование которых может иметь серьезные последствия для европейских перспектив Украины. Уже несколько месяцев власть фактически саботирует выполнение резолюции Европейского парламента, не предпринимая никаких реальных шагов для устранения указанных в ней нарушений. Похоже, что так же собираются игнорировать Еврокомиссию.

Несмотря на симпатию, поддержку и уважение к Украине, Еврокомиссия, как и Европарламент, не могла обойти вниманием системные проблемы с демократией, размах коррупции, давление на оппозицию и ограничение свободы слова. Эти оценки — не критика, а сигнал от друзей, которые хотят помочь Украине соответствовать высоким стандартам ЕС.

Особое беспокойство вызывают замечания Еврокомиссии относительно ограниченного прогресса в сфере антикоррупционной политики. Мы разделяем обеспокоенность ЕС по поводу июльских инициатив власти, направленных на подрыв независимости НАБУ и САП. Для сохранения устойчивости государства Украине нужна эффективная и независимая антикоррупционная система.

"Европейская Солидарность" поддерживает призывы Еврокомиссии расширить юрисдикцию НАБУ на расследование коррупционных преступлений на высоком политическом уровне, в том числе руководства Офиса Президента и областных администраций, а также расширить перечень лиц для обязательного декларирования, прежде всего на десятки штатных и внештатных советников ОПУ.

Мы также приветствуем четкую позицию Еврокомиссии о необходимости обеспечения прозрачной, независимой и плюралистической медиасреды – основы демократического общества.

Еврокомиссия отмечает и недопустимость давления на оппозицию, включая ограничение парламентской дипломатии, санкции и блокирование счетов. "Европейская Солидарность" поддерживает призыв к принятию законодательства, которое будет гарантировать права парламентской оппозиции, и уже в ближайшее время внесет соответствующие законопроекты в Верховную Раду.

Неудивительно, что среди вопросов, поднятых Еврокомиссией, оказалась и перезагрузка Государственного бюро расследований. Этот орган, дискредитированный выполнением политических заказов против оппонентов и гражданского общества, стал символом избирательного правосудия, противоречащего европейским принципам.

Мы рассматриваем отчет Еврокомиссии и резолюцию Европарламента как четкую "дорожную карту" для украинского парламента и правительства. Призываем Верховную Раду и Кабинет Министров провести открытое обсуждение этих документов с целью учета замечаний ЕС в дальнейшей работе.

Именно общая ответственность и готовность к самокритике способны объединить украинское общество и продемонстрировать Европе зрелый, единый и решительный курс нашего государства к полноправному членству в Евросоюзе", – говорится в заявлении.