Сергей Тищенко – фигурант дела НАБУ о хищении топлива для ВСУ и бывший владелец "Фортуна-Банка". Сейчас он проходит по делу так называемого "топлива Курченко". По данным СМИ, он, как говорят, живет свою лучшую жизнь, зарабатывая на подсанкционных российских бизнесменах.

ЗМІ пов’язують Тищенка з громадянином РФ Ігорем Наумцем, власником групи "Юнігран", яка в тому числі добувала граніт у Коростишевському карʼєрі.

Цього "бізнесмена" РНБО давно позбавило українського паспорта і наклало санкції. Арешт активів відбувся ще у 2022 році.

Нагадаю, що тоді про це казали у Генпрокуратурі:

"Громадянин РФ незаконно набув право власності на низку спеціалізованих підприємств, а також отримав дозволи на спеціальне користування надрами на території України, заявляє слідство. Підконтрольні йому структури здійснювали видобуток у промислових масштабах щебню і піску на території Київської та Житомирської областей. Кошти від реалізації корисних копалин через групу офшорних компаній виводилися та використовувались для його особистого незаконного збагачення. Кошти перераховувалися до РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму і псевдореспублік "ДНР/ЛНР".

За даними ЗМІ, Сергій Тищенко начебто запропонував Наумцю завдяки своїй широкій мережі впливу домогтися повернення йому майна та паспорту рішенням суду. За це Тищенко нібито захотів собі забрати половину активів Ігоря Наумця.

До цієї мережі впливу, за неперевіреними даними ЗМІ, входять: мер Коростеня Москаленко (начебто впливає на місцеві органи влади, щоб "Юнігран" міг повернути активи), Анатолій Тіщенко (рідний брат Сергія Тищенко, голова наглядової ради, що був призначений відповідно до рішень кіпрських компанії, на дії яких накладено санкції рішенням РНБО), Всеволод Тищенко (племінник, нібито відповідає за усі "силові" дії та передачу готівки), Сергій Диняк (депутат Житомирської міської ради, керівник "Юнігран"), Ірина Парашенюк (фінансовий керівник), Михайло Пишний (адвокат та права рука Ігоря Наумця).

ЗМІ називають ключовою фігурою саме Пишного. Його партнер на прізвище Татарчук родич скандального судді Вовка, який у свій час зняв арешт з компанії "Юнігран". Мінʼюст у свою чергу, начебто під тиском людей Тищенка, прийняв безпрецедентне рішення: відмінити попередні нотаріальні дії, та, не дивлячись на арешти накладені судовими рішеннями, повернули майно на підсанкційні компанії. Пишного і Наумця також пов’язують із сектою "АллатРа", яку СБУ викрила в антиукраїнській діяльності.

За даними ЗМІ, наразі в орбіті Тищенка десятки компаній: від "Хіммашу" до нафтобаз до вітропарків.

На мою думку, це досить серйозні звинувачення, які потребують перевірки правоохоронними органами.