"Прокурорів у нас вистачить на всіх.

Не вистачить учителів, бо загинуть в армії, не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів, - вони теж поляжуть у війні, а прокурорів і слідчих вистачить. Вони цілі і здорові як ведмеді…"

Олександр ДОВЖЕНКО

Від учора чиновники розпочали інформаційну підготовку до рекламування нового бюджету на 2026 року, який підготував Уряд. Всі міністри й дрібніші урядовці розмістили на офіційних сайтах чи сторінках щасливі повідомлення про покращення СВОГО життя в прийдешньому бюджетному році.

Давайте й ми оглянемо цей урядовий план фінансового життя країни на 2026 року. Почнемо, звісно, з наших керманичів, які вже кілька років поспіль ОБІЦЯЮТЬ радикально СКОРОТИТИ видатки на утримання влади, тобто на самих себе.

Верховна Рада нам обходиться в 2025 році в 3 мільярди 144 мільйони 284, 2 тисячі гривень, а в 2026 заплановано - 3 655 303,1, тобто на 511 МІЛЬЙОНІВ БІЛЬШЕ.

Державне управління справами (це ще той владний РАДГОСП зі своїми лікарнями, санаторіями, молочними та ковбасними підприємствами) обійшовся нам в 2025 році в 4 мільярди 105 мільйонів 355, 8 тисяч гривень, а в 2026 заплановано - 4 348 029,8, тобто на майже 243 МІЛЬЙОНИ БІЛЬШЕ.

Діяльність Президента та його офісу в 2025 коштувало платникам податків 782 мільйони 277,3 тисячі гривень, а в 2026 заплановано 877 961,1, тобто майже на 96 МІЛЬЙОНІВ БІЛЬШЕ.

Секретаріат Кабінету Міністрів працюває в 2025 на наш 1 мільярд 763 мільйони 170 тисяч, а хоче (це після розрекламованого скорочення) в 2026 - 1 922 986, 2, тобто на майже 160 МІЛЬЙОНІВ БІЛЬШЕ.

І традиційно БЮДЖЕТНИЙ ЧЕМПІОН у нас офіс Генеральної прокуратури:

в 2025 році ми заплатили їм 16 мільярдів 932 мільйони 416,2 тисячі гривень, а в 2026 році "головний правоохоронний інститут" під час війни планує освоїти вже 18 614 926, 2, тобто на 1 МІЛЬЯРД 682 МІЛЬЙОНИ 510 тисяч гривень БІЛЬШЕ. І скажіть, що не правий був наш геніальний режисер і фронтовик Олександр Довженко, коли говорив про "унікальних і ненавчених воювати" прокурорів та слідчих ще в 1942 році.

Національна поліція, яка теж ненавчена воювати, і вирішила саме під час війни збільшити свою чисельність, в 2025 році отримає 118 мільярдів 83 мільйони 504, 2 тисячі, а в 2026 заплановано - 120 383 374, 8, тобто на 2 МІЛЬЯРДИ 300 МІЛЬЙОНІВ БІЛЬШЕ. І в прийдешньому 2026 році, якщо парламентська більшість та її сателіти проголосують, як завжди, не читачи, то поліція ВПЕРШЕ за роки війни, випередить незламну Генпрокуратуру в гонитві за збільшення видатків на своє утримання.

Охорона високопосадовців справа теж коштовна:

в 2025 році вона нам коштувала 4 мільярди ￼415 мільйонів 873,4 тисячі гривень і в 2026 буде - 4 416 835,9, що на 1 мільйон більше.

І про найбільш ЦИНІЧНЕ бюджетне фінансування - партійних парламентських вождів, їхніх ботоферм та політичної реклами, яка соромʼязливо називається соціальною. В 2025 році громадяни воюючої України заплатили їм 768 мільйонів, а в 2026 заплановано - 865,142, 8, що на 97 МІЛЬЙОНІВ БІЛЬШЕ.

(Спасибі владі та щедрому й толерантному українському народові, які НЕ ПІДТРИМАЛИ мою петицію про ЗАБОРОНУ фінансування партій під час війни. Нагадаю, що за період правового режиму воєнного стану наші "бідні парламентські партії" вже освоїли більш як 3 мільярди бюджетних гривень).

Далі можна згадати й інші контролюючі наше життя структури - Податкову, БЕБ тощо, які теж недешево обходяться платникам податків.

Про різноманітних відомчих дармоїдів, які отримають під час війни зарплати й пенсії та практично нічого не роблять, або навіть в цей час живуть за океаном, як для прикладу один з членів ЦВК, треба писати окрему статтю.

А громадяни продовжують волонтерити на ЗСУ, яким знову бракує фінансування….?!

П.С. І трішки стриманого оптимізму.

Можливо при обговоренні проекту бюджету-2026 у ВРУ в депутатів таки прокинеться совість і вони почнуть суттєво зменшувати фінансування владних та силових структур, починаючи із скасування бюджетного фінансування парламентських партій.