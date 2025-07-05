'Будто попал в гости к большой семье': Порошенко показал, как его тепло встретили в Черновцах. Фото

После почти годового перерыва пятого президента Украины, руководителя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко очень тепло приняли в Черновцах. Да и сам политик признался, что соскучился по Буковине.

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В городе пятый украинский президент встречался с военными и гражданскими, юными и пожилыми людьми, и подавляющее большинство радовалось неожиданной встрече. По словам Петра Алексеевича, это было так, "будто попал в гости к большой семье".

"Последний раз был на Буковине уже почти год назад. Признаюсь честно, соскучился. Черновцы, как всегда, встречают очень тепло! Живое общение, сотни улыбок, селфи... Почти ничего не изменилось – все такие же приветливые люди, которые задают темп родному городу. Впечатление, будто попал в гости к большой семье. И самое ценное – ощущение, что мы все бок о бок, вместе", – поделился впечатлениями пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, политик, несмотря на массированную ночную ракетно-пушечную атаку на Киев 4 июля, отправился в Черновцы, где планировал передать партию техники для одной из воинских частей, которая дислоцируется в областном центре. Однако военная контрразведка запретила воинам принимать помощь от Порошенко, его встречу с военными отменили, а их самих срочно отправили на Восток.

"Это основная цель моего сегодняшнего приезда – я должен был передать четыре стирально-душевых комплекса и авторемонтную мастерскую воинской части, которая дислоцируется в Черновцах. Наши военные позвонили и сказали: Петр Алексеевич, к сожалению, мы не сможем, потому что мы должны выехать до вашего приезда срочно, но мы с вами встретимся на Востоке. Я говорю, что нет вопросов, мы так и сделаем", – отметил Порошенко.

Петр Алексеевич признается, что последний раз был на Буковине уже почти год назад и соскучился по региону и его жителям.

"Черновцы, как всегда, встречают очень тепло! Живое общение, сотни улыбок, селфи. Почти ничего не изменилось – все такие же приветливые люди, которые задают темп родному городу. Впечатление, будто попал в гости к большой семье", – говорит он.

Однако самое ценное, по его определению – "ощущение, что мы все бок о бок, вместе".

Петр Порошенко рассказал жителям Черновцов, что он "является крупнейшим донором Вооруженных Сил Украины" – за эти 3,5 года он передал воинам почти 7 миллиардов гривен.

"Я не собираю эти средства, я не волонтер. Я отдаю собственное", – замечает он.

Напомним, что власть в очередной раз заблокировала международные визиты лидера "Евросолидарности". В частности, Петру Алексеевичу пришлось отменить визит в Мадрид, на съезд "Народной партии", и в Рим на Конференцию по восстановлению Украины.

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