Порошенко заявил, что военным в Черновцах запретили принимать помощь от него

Петр Порошенко, несмотря на массированную ночную ракетно-дронную атаку на Киев, приехал 4 июля в Черновцы, где планировал передать партию техники для одной из воинских частей, которая дислоцируется в областном центре.

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Однако, как сообщил пятый Президент, военная контрразведка запретила принимать помощь от Порошенко. Его встречу с военными отменили, а их самих срочно отправили на Восток.

"Это основная цель моего сегодняшнего приезда – я должен был передать 4 стирально-душевых комплекса и авторемонтную мастерскую воинской части, которая дислоцируется в Черновцах. Наши военные позвонили и сказали: Петр Алексеевич, к сожалению, мы не сможем, потому что мы должны выехать до вашего приезда срочно, но мы с вами встретимся на Востоке. Я говорю, что нет вопросов, мы так и сделаем", – отметил Порошенко.

Он в очередной раз подчеркнул, что сейчас страна должна все ресурсы направить на одну цель – обеспечение ВСУ. "Если мы хотим мира, мы должны быть сильными. Для этого нужно обеспечить украинские Вооруженные Силы. Те, кто в тылу, должны перевести экономику на военные рельсы и ни на что другое не тратить денег.

"Пока не выиграем войну – каждая копейка Вооруженным Силам", – призвал Порошенко.

Он отметил, что коррупция оставляет украинских воинов без патронов, без мин, без комплексов РЭБ.

"Цена коррупции во время войны – неприемлема и слишком дорогая", – подчеркнул лидер оппозиции.