Британия предоставит Украине тысячи дронов-камикадзе: министр обороны назвал сроки

Великобритания в течение следующих 12 месяцев произведет и передаст Украине тысячи дронов-камикадзе. Об этом заявил министр обороны Джон Гили во время встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в Лондоне. Он уточнил, что речь идет о дальнобойных беспилотниках, которые изготовят на британских предприятиях.

По словам министра, это решение принято в рамках масштабной кампании поддержки Украины, сообщил Укринформ. "В течение следующих 12 месяцев Великобритания профинансирует тысячи дальнобойных ударных беспилотников-камикадзе", – сказал он. Гили также напомнил, что только за последние два месяца его страна поставила Украине миллионы боеприпасов, тысячи беспилотников и сотни систем радиоэлектронной борьбы.

Министр подчеркнул, что Лондон выполняет все обещания, данные в формате "Рамштайн". По его словам, уже более 1 млрд фунтов, полученных от конфискованных российских активов, направили на закупку критически важного оборудования для Украины. Впервые международный фонд помощи превысил отметку в 2 млрд фунтов.

Приоритеты сотрудничества

Гили подчеркнул, что сильная Украина является залогом безопасности всей Европы. "Мы видим новые атаки Кремля, но они только укрепляют наше единство с украинцами", – добавил он. Министр также подчеркнул, что мир возможен только при условии силы и устойчивости союзников.

Он отметил, что главные задачи Контактной группы остаются неизменными – помощь Украине в борьбе, подготовка к будущему миру и гарантии его сохранения.

Детали заседания

Во встрече в Лондоне приняли участие министры обороны Великобритании, Германии и Украины, а также генеральный секретарь НАТО. Остальные делегации присоединились онлайн. Гили призвал союзников ускорить поставки оружия, чтобы соответствовать темпу украинских военных.

Напомним, 21 июля, на 29-й встрече в формате "Рамштайн" на заседании присутствовали министры обороны и их заместители из 52 стран. Тогда,основная цель встречи – согласование поставок вооружения, проведение военной подготовки и общей поддержки Украины в войне со страной-агрессором Россией.

Как писал OBOZ.UA, позапрошлая встреча в формате "Рамштайн" состоялась 4 июня. По итогам заседания украинские партнеры объявили о новых пакетах помощи для Украины и важных шагах поддержки. А экс-министр обороны Рустем Умеров отметил, что "Рамштайн" остается важной платформой для координации международной помощи Украине.

