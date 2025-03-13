Британия лишила аккредитации российского дипломата и его жену: названа причина

Министерство иностранных дел Великобритании отозвало аккредитацию российского дипломата и его супруги. Этот шаг последовал после того, как страна-агрессор совершила аналогичный поступок против британских дипломатов, ложно обвинив их шпионаже.

Видео дня

Об этом сообщили в среду, 12 марта, на сайте британского внешнеполитического ведомства. Там заявили, что высылка Москвой британского дипломата и его супруги-дипломата является очередной эскалацией.

"Обвинения, выдвинутые против этих лиц, полностью ложны, сфабрикованы для оправдания преследования Россией британских дипломатов. Очевидно, что российское государство активно стремится подтолкнуть посольство Великобритании в Москве к закрытию и не обращает внимания на опасные эскалационные последствия этого", – сказано в сообщении.

В МИД страны вызвали посла РФ и дали понять, что "Великобритания не потерпит запугивания сотрудников британского посольства и их семей".

"Соответственно, мы предпринимаем немедленные ответные действия, отзывая аккредитацию российского дипломата и его супруги. Мы не относимся к этому решению легкомысленно, но мы всегда давали понять России, что в случае эскалации мы предпримем ответные действия. Глубины, на которые опустилась Россия, можно преодолеть только силой", – отметили в ведомстве.

Там также добавили, что несмотря на "крайне сложные" двусторонние отношения, вызванные незаконным вторжением России в Украину и длительной кампанией вражеских действий против Великобритании, Лондон считает важным поддержание дипломатических каналов связи и соответствующих дипломатических миссий.

"Глубоко разочаровывает, что это постоянно усложняется неспровоцированными действиями со стороны России", – добавили в МИД.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду не приняла аккредитационные грамоты российского посла в Кишиневе Олега Озерова из-за пренебрежительных заявлений российских чиновников о стране. Государство-агрессор РФ потребовало объяснений и вызвало "на ковер" посла Молдовы в России Лилиана Дария.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!