"Больше оружия — больше эскалации": Бабиш призвал к дипломатическим усилиям для прекращения войны в Украине

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что наряду с укреплением оборонного потенциала Европа должна более активно искать дипломатические пути прекращения войны в Украине. По его словам, настоящим вызовом для международного сообщества сегодня является создание условий для справедливого, стабильного и прочного мира.

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Об этом Бабиш заявил во время Конференции по восстановлению Украины в Гданьске. Он призвал сместить акценты с военной риторики на диалог.

Бабиш призвал искать дипломатический путь к миру

Во время выступления чешский премьер подчеркнул, что каждое суверенное государство имеет право на самооборону, а Европа должна заботиться о собственной безопасности и реагировать на современные угрозы. В то же время, по его словам, международное сообщество должно уделять не меньшее внимание поиску политического урегулирования войны.

"Конечно, каждая суверенная нация имеет право защищаться. Европа должна защищать свою безопасность и реагировать на угрозы с решимостью и ответственностью. Но настоящий вызов, с которым мы сталкиваемся сегодня, — как положить конец этой ужасной войне. Как создать условия, при которых дипломатия вновь станет возможной, и открыть путь к справедливому, стабильному и прочному миру", — заявил Бабиш.

Бабиш отметил, что нынешние европейские дискуссии слишком сосредоточены на наращивании военной поддержки и эскалации. По его словам, публичная повестка дня всё чаще сводится к необходимости увеличения поставок вооружения.

"Сейчас в публичных дебатах доминирует один-единственный посыл: больше оружия, больше эскалации, больше противостояния, больше войны", – сказал премьер Чехии.

Он раскритиковал доминирование военной риторики и напомнил, что Европейский Союз создавался на принципах сотрудничества, диалога и мирного сосуществования.

По словам Бабиша, именно эти ценности должны оставаться ориентиром и при поиске путей завершения войны.

"Мир – это не отказ от справедливости"

Политик подчеркнул, что призывы к миру не означают уступок или отказа от принципиальных позиций.

По его мнению, мир прежде всего должен быть направлен на прекращение человеческих страданий и создание условий для стабильного будущего.

"Мир – это не пассивность. Мир – это не отказ от принципов или справедливости. Мир – это решимость остановить убийства, уменьшить человеческие страдания и создать условия для стабильного будущего. Эта мудрость нужна нам сегодня, потому что только мир может обеспечить будущее Украины", – заявил Бабиш.

Восстановление невозможно без прекращения боевых действий

Премьер Чехии назвал послевоенное восстановление Украины благородной и чрезвычайно важной целью, реализация которой потребует значительных финансовых ресурсов и широкой международной поддержки.

Впрочем, по его мнению, прежде чем говорить об инвестициях, восстановлении инфраструктуры и экономическом развитии, необходимо ответить на главный вопрос.

"Как страна может по-настоящему восстановиться, пока продолжается война?" – отметил он.

Война не должна становиться привычным явлением

Бабиш обратил внимание на то, что полномасштабная война России против Украины длится уже 1583 дня, однако создается впечатление, что международное сообщество все больше привыкает к ней.

По его словам, для многих жителей Европы война постепенно стала восприниматься как отдаленное явление, хотя украинцы ежедневно продолжают платить за нее чрезвычайно высокую цену.

Премьер подчеркнул, что миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, многие населенные пункты были разрушены, а тысячи семей остаются разлученными из-за войны.

Именно поэтому, по мнению Бабиша, международное сообщество должно приложить больше усилий для поиска путей прекращения боевых действий и достижения справедливого мира для Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Польши Дональд Туск положительно оценил решение Зеленского не принимать личного участия в Международной конференции по восстановлению Украины в Гданьске и делегировать на мероприятие премьер-министра Юлию Свириденко. Польский премьер назвал такой шаг "жестом деэскалации напряженности" на фоне недавнего обострения отношений между Киевом и Варшавой.

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