Бизнес или оппозиция: Зеленский рассказал, с кем из россиян согласился бы вести переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о переговорах со страной-агрессором РФ. Наше государство могло согласиться обсуждать завершение войны с представителями российского бизнеса и оппозиции.

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Об этом Зеленский сказал на брифинге 28 марта, передает корреспондент OBOZ.UA. "В принципе, мы согласились бы говорить не с Путиным, а с людьми, которые могут представлять Россию", – отметил он.

Прежде всего это могут быть бизнесмены. В России много людей, которые имеют влияние и крупные бизнесы, подчеркнул гарант. Украина готова говорить с ними, если у них есть видение окончания войны.

Также переговорщиком может стать и российская оппозиция.

"Это может быть и оппозиция, которая боится сейчас Путина. Но, может быть, они не будут бояться, если есть Европа и США. Мы готовы с ними говорить об окончании войны", – сказал Зеленский.

Он также сделал заявление о нарушении Путиным договоренностей по прекращению ударов по энергетической инфраструктуре. Так, 28 марта 2025 года Россия провела комбинированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов были повреждены газодобывающие мощности.

Хотя Соединенным Штатам – посреднику в переговорах Украины и РФ – указанная информация уже донесена, реакции от американской стороны еще нет.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что российский диктатор Владимир Путин показал, что на самом деле он не стремится быть добросовестным участником мирных переговоров. Он лишь на словах делает обещания, не придерживаясь их.

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