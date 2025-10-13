Австрия призвала Еврокомиссию принять меры против Венгрии: что снова сделал Будапешт

Министр экономики Австрии Вольфганг Гатманнсдорфер призвал Европейскую комиссию (ЕК) принять решительные меры против Венгрии. Причиной стало введение Будапештом специального налога для сетей продуктовой розничной торговли, который нарушает принципы единого рынка ЕС.

Соответствующий призыв содержится в официальных письмах к исполнительным вице-президентам Еврокомиссии Стефану Сежурне и Терезе Рибере. Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на АРА.

"Гаттманнсдорфер направил письма к исполнительным вице-президенту Стефану Сежурне и вице-президенту Терезе Рибере. В них он отметил, что необходимо решительно противодействовать дискриминационным мерам, которые подрывают свободный внутренний рынок", – сказано в сообщении информагентства.

Детали о налоге и реакции ЕК

Речь идет о специальном налоге, который с 2022 года Венгрия взимает с сетей продуктовой розничной торговли, – его ставка может достигать 4,5% чистого оборота. Под действие налога попадают прежде всего международные компании, в частности Spar и Hofer.

Тем временем венгерские франчайзинговые или национальные торговые сети освобождаются от него или платят значительно меньшие суммы. На практике это приводит к "дополнительному сбору на внутреннем рынке" для европейских компаний, заявил австрийский министр экономики.

Ранее Европейская комиссия открыла против Венгрии производство о нарушении договора ЕС из-за этого спецналога. По оценке Брюсселя, он противоречит принципу свободы основания бизнеса. В июне 2025 года Еврокомиссия направила Будапешту официальное предостережение. Если ответ венгерских властей признают неудовлетворительным, следующим шагом может стать иск в Суд ЕС.

Вольфганг Гатманнсдорфер подчеркнул необходимость создания европейской стратегии защиты внутреннего рынка. Она должна была бы гарантировать равные условия конкуренции для компаний во всех государствах-членах не только в сфере торговли, но и в вопросах налогов, сборов и корпоративных прав.

В Палате экономики Австрии поддержали инициативу министра, назвав введенный Венгрией налог для сетей продуктовой розничной торговли "дискриминационным" и "явно противоречащим идее единого внутреннего рынка ЕС".

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Венгрии, вероятно, внедрило своих шпионов в Брюссель. Кроме того, венгерские агенты пытались завербовать сотрудников институтов Европейского Союза. Венгерские агенты могли начать шпионаж в 2015-2017 годах, свидетельствует расследование СМИ.

