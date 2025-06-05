'Абсолютно больные существа': Зеленский отреагировал на уничтожение здания Херсонской ОГА и призвал заставить РФ прекратить убивать. Фото

Президент Владимир Зеленский отреагировал на уничтожение российскими оккупантами здания областной военной администрации в Херсоне. По словам главы государства, враг откровенно разрушает жизнь и чтобы его остановить, нужна сила, которая до сих пор не применена ради мира.

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Такое заявление Зеленский обнародовал в четверг, 5 июня, в официальном Telegram-канале. Он также опубликовал фото с места попадания.

По словам президента, оккупанты нанесли по Херсонской ОГА два удара авиабомбами.

"Херсон. Здание областной государственной администрации. Российские военные его полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целенаправленные удары, не случайные. Никакого военного смысла. Откровенно разрушающие жизни. Абсолютно больные существа", – написал он.

Зеленский добавил: нужна сила, чтобы заставить врага перестать разрушать и убивать.

"И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Спасибо всем в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей", – заявил глава государства.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 июня оккупанты дважды ударили по зданию ОВА в Херсоне, в результате чего оно было разрушено до фундамента. Предварительно, российские военные применили КАБы.

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