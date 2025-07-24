"103 ударных дрона и четыре ракеты": Зеленский отреагировал на удар РФ по Украине после переговоров в Стамбуле

Президент Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку по Украине после переговоров в Стамбуле 23 июля. Несмотря на призывы к прекращению огня, РФ ответила очередным террором против мирного населения – 103 ударных дрона, большинство из которых "Шахеды", и четыре ракеты.

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Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале и показал последствия вражеских ударов. По его словам, каждую ночь Россия выбирает города и общины, которые становятся мишенями для ударов.

"Вчера на встрече в Стамбуле российской стороне снова было озвучено предложение немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ российские дроны бьют по жилым домам и "Привозу" в Одессе, многоэтажках в Черкассах, энергетической инфраструктуре Харьковщины, спортзалу университета в Запорожье, по Донецкой, Сумской и Николаевской областях", – написал президент.

Зеленский уточнил, что Россия запустила по Украине 103 ударных дрона, большинство из них – "Шахеды", а также четыре ракеты. На Харьковщине погибло три человека. Он выразил соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек получили ранения, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах.

"Россия не прекращает террор, блокирует дипломатию и именно поэтому заслуживает полномасштабные санкционные ответы и наши удары по ее логистике, по ее военным базам, по ее военным производствам. Мы будем делать все, чтобы дипломатия сработала. Но именно Россия должна прекратить эту войну, которую сама же начала", – подчеркнул глава государства.

Что предшествовало

Россия во время дроновой атаки в ночь на 24 июля атаковала Одессу, нанеся значительный ущерб облцентру. Там вспыхнул масштабный пожар на рынке Привоз, в девятиэтажке разрушен ряд квартир, а также повреждены исторические памятники и пострадали четыре человека.

Кроме этого, утром 24 июля Россия атаковала Черкассы ракетами: в областном центре вспыхнули пожары, повреждены многие дома, админздание, авто и кладбище. Из-за действий агрессора пострадали семь человек, в том числе девятилетний ребенок.

"В городе есть два очага падения обломков от ракет. Предварительно, это ракеты типа "Искандер-К". Пострадала исключительно гражданская инфраструктура. Там были большие пожары", – рассказал глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 23 июля, в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Турции. Делегацию страны-агрессора снова возглавил помощник российского диктатора Владимир Мединский. Он заявил, что Россия и Украина долго обсуждали позиции, изложенные в меморандумах, и они "очень далеки друг от друга".

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