Зеленский похвастался чистым морем в Одессе, но в Минздраве купаться не рекомендуют
Президент Владимир Зеленский похвастался чистым морем в Одессе, однако в городском лабораторном центре заявили обратное и не рекомендуют купаться.
"Наша жемчужина у моря. Соленый воздух, чистая вода, крики чаек и люди, которые умеют ставить цель и упорно идти к ней. Привет, Одесса, яркая и гостеприимная!" – написал глава государства в своем Telegram-канале.
При этом, о загрязнении свидетельствуют результаты исследования воды на побережье, обнародованные 3 июля, сообщает местный сайт vgorode.ua со ссылкой на Одесский лабораторный центр Министерства здравоохранения.
По этим данным, на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим нормам и санитарно-микробиологическим показателям.
Таким образом, купаться на городских пляжах не рекомендуется.
Издание также отмечает, что вода не соответствует нормам на пляжах в центральном районе Залива и на "Сельскому пляже" в Сергеевке.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В Одессе на местных пляжах вода в море окрасилась в зеленый цвет, через что купание в нем может быть опасным. По словам экологов, море получило такое странное цвета из-за того, что к берегу прибился много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.
Также стало известно об увеличении пятна нефтепродуктов, которые начали вытекать из затонувшего возле пляжа "Дельфин" в Одессе танкера.
Кроме того, в курортном поселке Затока близ Одессы на одном из пляжей были обнаружены десятки мертвых уток.