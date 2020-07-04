Зеленський похвалився чистим морем в Одесі, але у МОЗ купатися не рекомендують

Президент Володимир Зеленський похвалився чистим морем в Одесі, проте в міському лабораторному центрі заявили зворотне і не рекомендують купатися.

"Наша перлина біля моря. Солоне повітря, чиста вода, крики чайок і люди, які вміють ставити мету і наполегливо йти до неї. Привіт, Одещина, колоритна і гостинна!" – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський в Одесі

При цьому, про забруднення свідчать результати дослідження води на узбережжі, оприлюднені 3 липня, повідомляє місцевий сайт vgorode.ua з посиланням на Одеський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я.

За цими даними, на всіх пляжах Одеси вода не відповідає гігієнічним нормам і санітарно-мікробіологічними показниками.

Таким чином, купатися на міських пляжах не рекомендується.

Видання також зазначає, що вода не відповідає нормам на пляжах в центральному районі Затоки і на "Сільському пляжі" в Сергіївці.

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