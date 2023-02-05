В Одессе объявили каникулы в школах из-за критической ситуации со светом

В школах Одессы из-за с критической ситуацией с обеспечением электричеством 6 и 7 января объявили каникулы. В детских садах города будут работать дежурные группы.

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Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Одессы. "В связи с критической ситуацией с обеспечением города электроэнергией объявлены каникулы в учебных заведениях в понедельник и вторник, 6 и 7 февраля. Во всех очных садах будут работать очередные группы", – говорится в сообщении.

Утром 4 февраля произошла авария на одном из ключевых объектов энергетики Одесского района – вышел из строя трансформатор, который был восстановлен после ракетного удара РФ. Там вспыхнул сильный пожар, вследствие чего Одесса и часть Одесского района оказались обесточены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил доставить на Одесщину все мощные генераторы. Критическую инфраструктуру города удалось подключить к энергоснабжению, в "Укрэнерго" надеются, что ремонт сетей позволит выйти на графики подачи света 2 часа через 6.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 февраля без света остаются 40% Одессы. Людей снабжают электричеством каждые 2 часа через 8 часов.