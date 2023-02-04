Под Одессой вспыхнул мощный пожар на подстанции: часть города осталась без света. Фото и видео

Утром в субботу, 4 февраля, произошла авария на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района. В селе Усатово вспыхнул сильный пожар на подстанции, что привело к выключению света.

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Это подтвердили в Одесской райгосадминистрации. В сети опубликовали кадры с места ЧП (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"В Усатово горит подстанция. Пожарные уже гасят. Сообщений о внезапных отключениях света, как ни странно не поступало… Хотя света у некоторых нет с 06:50, все трамваи и троллейбусы стоят", – свидетельствовали первые сообщения очевидцев.

На опубликованных ими кадрах из разных уголков видно, как под облцентром в небо поднялся густой столб черного дыма.

"Сегодня утром на одном из ключевых объектов энергетической инфраструктуры Одесского района произошла авария, в результате чего часть общин района и Одессы остались без света", – объяснили в райсовете причину пожара.

Там добавили, что на объекте началась спасательная операция, к которой привлечены все силы и средства ГСЧС и других подразделений. Со своей стороны энергетики делали все возможное для возобновления подачи электроэнергии.

"Просим сохранять спокойствие и с пониманием относиться к временным неудобствам", – призвали власти граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне ДТЭК Одесские электросети известили о масштабной аварии на подстанции НЭК "Укрэнерго". Отмечалось, что из-за нее часть Одессы осталась без света.

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