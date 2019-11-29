Суд в Одессе "ударил" по бизнесу скандального "короля контрабанды" Альперина: что известно

Киевский райсуд Одессы арестовал земельный участок на месте бывшего детского сада на проспекте Глушко, 17а. Таким образом теперь там запрещены любые строительные работы.

На этом месте компания Вадима Альперина планировала построить 4-секционный жилой комплекс в 16 этажей, что вызывало массовые протесты жителей района, сообщает OBOZREVATEL.

В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что такие меры предприняты для того, чтобы "избежать присвоения средств потенциальных инвесторов, а также для проведения строительно-технической экспертизы"

По данным следствия, в разрешительную документацию были внесены недостоверные сведения, что позволило застройщику строить высотный дом с нарушением градостроительного законодательства.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

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