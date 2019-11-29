Суд в Одессе "ударил" по бизнесу скандального "короля контрабанды" Альперина: что известно

Киевский райсуд Одессы арестовал земельный участок на месте бывшего детского сада на проспекте Глушко, 17а. Таким образом теперь там запрещены любые строительные работы.
На этом месте компания Вадима Альперина планировала построить 4-секционный жилой комплекс в 16 этажей, что вызывало массовые протесты жителей района, сообщает OBOZREVATEL.
В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что такие меры предприняты для того, чтобы "избежать присвоения средств потенциальных инвесторов, а также для проведения строительно-технической экспертизы"
По данным следствия, в разрешительную документацию были внесены недостоверные сведения, что позволило застройщику строить высотный дом с нарушением градостроительного законодательства.
Расследование проводится по ч. 2 ст. 364-1 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине пытаются раскрыть самую схему контрабанды. 26 ноября был арестован один из возможных ее участников – заместитель начальника Киевской таможни Сергей Тупальский. Вместе с ним задержаны еще 9 человек – 6 из них тоже таможенники.
Вадим Альперин считается "главным игроком" в схемах. По информации СМИ, его кто-то мог предупредить об активности правоохранителей, поэтому он успел скрыться.
Владимир Зеленский попросил помощи в поимке "короля контрабанды" Вадима Альперина.
27 ноября НАБУ задержало Альперина в помещении САП, куда он добровольно явился вместе с адвокатом. Момент задержания попал на видео.
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о подозрении скандальному Альперину, которого называют "королем контрабанды" из Одессы.
Задержанный НАБУ "король контрабанды" из Одессы Вадим Альперин активно сотрудничал с правоохранителями. Они присылали ему секретную информацию об уголовных производства.
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