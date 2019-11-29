Суд в Одесі "вдарив" по бізнесу скандального короля "контрабанди" Альперіна: що відомо

Київський райсуд Одеси заарештував земельну ділянку на місці колишнього дитячого садка на проспекті Глушка, 17а. Таким чином тепер там заборонені будь-які будівельні роботи.

На цьому місці компанія Вадима Альперіна планувала побудувати 4-секційний житловий комплекс на 16 поверхів, що викликало масові протести жителів району, повідомляє OBOZREVATEL.

У прес-службі обласної прокуратури уточнили, що такі заходи вжито для того, щоб "уникнути привласнення коштів потенційних інвесторів, а також для проведення будівельно-технічної експертизи"

За даними слідства, в дозвільну документацію було внесено недостовірні відомості, що дало змогу забудовнику збудувати висотний будинок з порушенням містобудівного законодавства.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364-1 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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