Стояли в жару под солнцем: в Одессе разгорелся скандал вокруг заселения студентов в общежитие. Видео
В понедельник, 30 августа, студентов Международного гуманитарного университета в Одессе пытались заселить в общежитие за один день. Молодым людям пришлось стоять в очереди с рассвета и до ночи.
Об этом сообщает издание Vgorode. Речь идет об общежитии на 9 станции Большого Фонтана (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Руководство вуза приняло решение заселить в течение одного дня около 800 человек. У здания образовалась огромная очередь из студентов и их родителей. Они стояли в жару под солнцем около 15 часов.
Людям приходилось по несколько часов отстаивать очереди на подпись договора, сдачу справок, оплату проживания и другие бюрократические процедуры.
Тех, кто решил приехать в другой день, запугивали потерей места в общежитии, говорится в сообщении.
Президентом Международного гуманитарного университета является бывший народный депутат Сергей Кивалов.
Как сообщал OBOZREVATEL, студенты Национального авиационного университета в Киеве пожаловались на общежитие, заявив, что "вынуждены жить в плохих условиях без ремонта в помещении". В администрации вуза отрицают это и заявили об "информационной атаке".