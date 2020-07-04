Зеленский – о ЧП с танкером Delfi: показываем, что мы импотентская власть
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу поручил чиновникам убрать затонувший танкер Delfi до 20 июля.
Глава государства заявил, что если до указанного числа не будет результата, то этим делом будут заниматься правоохранительные органы.
"Это позор для страны и для Одессы... У людей пляжный отпуск. Мы с ноября показываем, что, честно говоря, импотентная власть. Вот, что мы показываем. Если не способны убрать сами, мы отправим кого-то из ГСЧС, разрежем и вывезем. Тогда уже никого не будет интересовать законно это или незаконно", – заявил Зеленский.
"Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все", – добавил он.
(Фрагмент видео - Telegram 24 канала)
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекало горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Одесситы продолжают купаться в томе месте, где ранее затонул танкер. Местная власть ограничила доступ этому месту, но они все равно приходят туда загорать и плавать, проникая на территорию через дыру в ограде.