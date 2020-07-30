В "Слуге народа" подтвердили, что кандидатом в мэры Одессы рассматривают КВНщика

Юрий Сергиенко Политика 19:57, 30.07.2020 Обновлено: 21:08, 30.07.2020

Юморист и игрок в КВН Олег Филимонов рассматривается в качестве кандидата в мэры Одессы.

Об этом в интервью УНН заявила заместитель фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она считает, что это может быть очень креативная кампания.

"Он (Филимонов) рассматривается, как я понимаю. Является одним из кандидатов. Точно замерялись и другие кандидаты. Я думаю, что в таком случае это могла бы быть очень креативная кампания. Она была бы точно нестандартная", – сказала Кравчук

Также она подчеркнула, что "Слуга народа" выдвинет своих кандидатов на должности мэров областных центров на съезде, который запланирован на 21 августа.

Ранее в СМИ появилась информация, что известный юморист, лидер команды КВН "Одесские джентльмены" Олег Филимонов рассматривается в качестве кандидата в мэры Одессы. Его якобы лично одобрил президент Владимир Зеленский.

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Одесса Политика

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