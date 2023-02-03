В Одессе из-за аварии на подстанции без света осталась половина города: что говорят энергетики

В Одессе в пятницу, 3 февраля, произошла масштабная авария на подстанции Национальной энергетической компании "Укрэнерго". По этой причине часть города осталась без света.

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В настоящее время электроснабжение полностью отсутствует в трех районах города. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице ДТЭК Одесские электросети.

В частности, обесточены Малиновский, Суворовский и Приморский районы Одессы. Без света также часть Одесского района города.

По данным ДТЭК, из-за аварийной ситуации без электроснабжения объекты критической инфраструктуры, промышленность, а также бытовые клиенты. Энергетики уточнили, что свет у одесситов появится сразу после того, как будет устранена проблема.

Однако, точных сроков, когда это может произойти, они не назвали.

"Энергетики НЭК Укрэнерго устраняют аварию. Электроснабжение будет возобновлено после завершения работ", – говорится в сообщении.

Отметим, 26 января российская вражеская армия ударила ракетами по Одессе. Были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

В связи с этим в городе были проблемы с электро- и водоснабжением. Из-за разрушений в регионе ввели длительные экстренные отключения света.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжительность отключений света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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