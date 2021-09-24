Под Одессой подросток за рулем джипа разбил шесть авто. Видео

В Одесской области 17-летний водитель за рулем красного джипа протаранил шесть припаркованных автомобилей. ДТП произошло в четверг, 23 сентября, в Черноморске.

Об инциденте сообщил Telegram канал "Одесса Сейчас". Отмечается, что правоохранители задержали подростка и разыскивают его родителей (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Парень говорит, что не помнит как совершил аварию. При этом он успел снять номера из своего джипа и спрятать их, отмечает канал.

По информации очевидцев, парень выезжал с территории ЖК "Цветной бульвар" на трассу, когда влетел в припаркованные машины. Джип столкнулся с автомобилями на большой скорости. В результате ДТП у всех машин многочисленные повреждения.

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Самому 17-летнему виновнику аварии понадобилась медицинская помощь. Полиция задержала нарушителя и разыскивает его родителей.

На месте аварии работают эвакуатор и правоохранители, которые выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ровно неделю назад, в пятницу, 17 сентября, на трассе Запорожье – Днепр случилась масштабная ДТП – на дороге столкнулись пять авто.