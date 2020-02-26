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26 февраля • обновлено в 07:35
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/ Одесса

Одессе грозит масштабный потоп: под ударом десятки тысяч человек

5.2т
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Ураган "Юлия", который пронесся по Украине, в том числе по Одессе, 24 февраля, размыл Хаджибейскую дамбу, поставив под угрозу тысячи людей.

Во время проверки специалисты нашли промоины размером в 10 метров одну и метр вторую. Об этом сообщает "Первый городской".

Лишнюю воду с Объездной уже удалось откачать, а вот ремонт дамбы остался под вопросом, ведь по сути она является "бесхозной". Кроме того, во время ее ремонта несколько лет назад были допущены грубые ошибки. В случае, если дамбу прорвет, под ударом окажутся зоны от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает около 30 тысяч человек. Также в зону риска попадают железная дорога и автомагистрали.

Одессе грозит масштабный потоп

Одессе грозит масштабный потоп

Первый городской

Потоп нарушит сообщение с жилмассивом Котовского, где находится более 190 тысяч человек.

Хаджибейский лиман каждый год получает около 200 млн кубометров воды за счет естественного стока, а также до 140 кубометров от канализационных стоков Одессы.

Одессе грозит масштабный потоп

Одессе грозит масштабный потоп

Первый городской

Одессе грозит масштабный потоп

Одессе грозит масштабный потоп

Первый городской

Как сообщал OBOZREVATEL, рухнувшее из-за шквального ветра дерево на улице Нежинской в Одессе днем 24 февраля убило пожилую одесситку.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Одесса
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Вот до чего май/да/нут/ые довели страну, их надо в поликлинику сдать, для опытов !
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Читaешь назвaния статеeк на обoссе:-"Мoсква считает, что готoва к прoрыву","Новoсти Крымнaша. Колбасные пaтриоты","Отжaтая" тeхника в "ДHP", или Шaхты нарoжали," Мoсковию нaкрывает шизoфренический абcурд","Прoпагандисты Пyтина прокoлолись с "ряжeными" крымcкими тaтарами: раскpыт грoмкий фeйк",. "Как Пyтин хoрoнит Мeдвeдева".....и пoнимаешь,до чeго же бoльнoй нарoдец !!....
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Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого небыло!
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