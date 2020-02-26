Одессе грозит масштабный потоп: под ударом десятки тысяч человек

Ураган "Юлия", который пронесся по Украине, в том числе по Одессе, 24 февраля, размыл Хаджибейскую дамбу, поставив под угрозу тысячи людей.

Во время проверки специалисты нашли промоины размером в 10 метров одну и метр вторую. Об этом сообщает "Первый городской".

Лишнюю воду с Объездной уже удалось откачать, а вот ремонт дамбы остался под вопросом, ведь по сути она является "бесхозной". Кроме того, во время ее ремонта несколько лет назад были допущены грубые ошибки. В случае, если дамбу прорвет, под ударом окажутся зоны от Жеваховой горы до Пересыпи, где проживает около 30 тысяч человек. Также в зону риска попадают железная дорога и автомагистрали.

Одессе грозит масштабный потоп Первый городской

Потоп нарушит сообщение с жилмассивом Котовского, где находится более 190 тысяч человек.

Хаджибейский лиман каждый год получает около 200 млн кубометров воды за счет естественного стока, а также до 140 кубометров от канализационных стоков Одессы.

Одессе грозит масштабный потоп Первый городской

Одессе грозит масштабный потоп Первый городской

Как сообщал OBOZREVATEL, рухнувшее из-за шквального ветра дерево на улице Нежинской в Одессе днем 24 февраля убило пожилую одесситку.

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