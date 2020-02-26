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26 лютого • оновлено в 07:37
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Одесі загрожує масштабний потоп: під ударом десятки тисяч людей

5.3т
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Ураган "Юлія", який пронісся Україною, в тому числі Одесою, 24 лютого, розмив Хаджибейську дамбу, поставивши під загрозу тисячі людей.

Під час перевірки фахівці знайшли промоїни розміром в 10 метрів одну і метр другу. Про це повідомляє "Перший міський".

Зайву воду з Об'їзної вже вдалося відкачати, а ось ремонт дамби залишився під сумнівом, адже по суті вона є "нічийною". Крім того, під час її ремонту кілька років тому були допущені серйозні помилки. У разі, якщо дамбу прорве, під ударом опиняться зони від Жевахової гори до Пересипу, де проживає близько 30 тисяч осіб. Також в зону ризику потрапляють залізниця і автомагістралі.

Одесі загрожує масштабний потоп

Одесі загрожує масштабний потоп

Перший міський

Потоп порушить сполучення з житловим масивом Котовського, де знаходиться понад 190 тисяч осіб.

Хаджибейський лиман щороку отримує близько 200 млн кубометрів води за рахунок природного стоку, а також до 140 кубометрів від каналізаційних стоків Одеси.

Одесі загрожує масштабний потоп

Одесі загрожує масштабний потоп

Перший міський

Одесі загрожує масштабний потоп

Одесі загрожує масштабний потоп

Перший міський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дерево, яке звалилося через шквальний вітер на вулиці Ніжинській в Одесі вдень 24 лютого вбило літню одеситку.

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Автор
Катерина Луговська
Місце
Україна Одеса
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Украина: один - в поле не воин !
Украина: один - в поле не воин !
Вот до чего май/да/нут/ые довели страну, их надо в поликлинику сдать, для опытов !
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Читaешь назвaния статеeк на обoссе:-"Мoсква считает, что готoва к прoрыву","Новoсти Крымнaша. Колбасные пaтриоты","Отжaтая" тeхника в "ДHP", или Шaхты нарoжали," Мoсковию нaкрывает шизoфренический абcурд","Прoпагандисты Пyтина прокoлолись с "ряжeными" крымcкими тaтарами: раскpыт грoмкий фeйк",. "Как Пyтин хoрoнит Мeдвeдева".....и пoнимаешь,до чeго же бoльнoй нарoдец !!....
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Юг Руси
Юг Руси
При Парашэнка такого небыло!
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