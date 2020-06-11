В Одессе разоблачили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в более 500 млн гривен, который с начала 2020 года проводил незаконные финоперации через подконтрольные фирмы.

В частности, конвертационный центр помогал клиентам переводить деньги в другие страны, среди которых – Россия. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

В Одессе разоблачили конвертационный центр Пресс-служба СБУ

Среди "пользователей услуг" были в том числе коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства.

По заказу клиентов злоумышленники переводили средства в наличные для уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в теневой сектор экономики.

Сотрудники СБУ также задокументировали факт перечисления нескольких сотен миллионов рублей на территорию РФ.

В Одессе разоблачили конвертационный центр Пресс-служба СБУ

В Одессе разоблачили конвертационный центр Пресс-служба СБУ

Во время следственных действий в офисных помещениях конвертационного центра правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличные в разных валютах на общую сумму более 9 млн гривен.

Также было обнаружено компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственной и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Следственные действия начаты в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 и ч. 2 ст. 364 УК. Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области.

В Одессе разоблачили конвертационный центр Пресс-служба СБУ

В Одессе разоблачили конвертационный центр Пресс-служба СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудник Госслужбы Украины по геодезии, картографии и кадастра попался на махинациях с землей под Киевом. Используя служебное положение, он удалил из электронных данных сведения о земельном участке в Ирпене.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!