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11 червня • оновлено в 20:29
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В Одесі викрили конвертаційний центр з оборотом у 500 млн грн: гроші переказували в РФ

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В Одесі викрили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом у понад 500 млн гривень, який від початку 2020 року проводив незаконні фіноперації через підконтрольні фірми.

Зокрема, конвертаційний центр допомагав клієнтам переводити гроші в інші країни, серед яких – Росія. Про це повідомляється на сайті Служби безпеки України.

В Одесі викрили конвертаційний центр

В Одесі викрили конвертаційний центр

Пресслужба СБУ

Серед "користувачів послуг" були в тому числі комерційні структури, які стали переможцями в тендерах на проведення робіт і закупівлю товарів за бюджетні кошти.

На замовлення клієнтів зловмисники переводили кошти в готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Співробітники СБУ також задокументували факт перерахування кількох сотень мільйонів рублів на територію РФ.

В Одесі викрили конвертаційний центр

В Одесі викрили конвертаційний центр

Пресслужба СБУ

В Одесі викрили конвертаційний центр

В Одесі викрили конвертаційний центр

Пресслужба СБУ

Під час слідчих дій в офісних приміщеннях конвертаційного центру правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку в різних валютах на загальну суму понад 9 млн гривень.

Також було виявлено комп'ютерну техніку, електронні ключі й носії інформації, що містять фінансово-господарської та бухгалтерську документацію, що підтверджує протиправну діяльність.

Слідчі дії розпочато в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 110, ч. 2 ст. 258-5 та ч. 2 ст. 364 КК. Операція проводилася під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області.

В Одесі викрили конвертаційний центр

В Одесі викрили конвертаційний центр

Пресслужба СБУ

В Одесі викрили конвертаційний центр

В Одесі викрили конвертаційний центр

Пресслужба СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше співробітник Держслужби України з геодезії, картографії та кадастру попався на махінаціях із землею під Києвом. Використовуючи службове становище, він видалив з електронних даних відомості про земельну ділянку в Ірпені.

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Автор
Дарина Дурова
Місце
Україна Одеса
Теги
бумажные деньги фотографии Служба безпеки України
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