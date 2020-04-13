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13 апреля • обновлено в 11:06
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В Одессе поезд сошел с рельсов и загорелся: видео жесткой аварии

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В Одессе грузовой поезд сошел с рельсов, врезался в бетонное ограждение и загорелся.

Инцидент произошел в ночь на 13 апреля в районе ж/д станции Застава-1, сообщает OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В Одессе поезд сошел с рельсов и загорелся

В Одессе поезд сошел с рельсов и загорелся

Telegram-канал kurs_odessa

На данный момент известно, что это был путемонтажный грузовой состав.

В пресс-службе Одесской железной дороги информацию пока не комментируют, информации о пострадавших также пока нет.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе поезд раздавил грузовик в крупном ДТП

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП в Одессе
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