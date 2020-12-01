В Одессе начались масштабные раскопки: ученые ищут Хаджибейскую крепость. Фото

В Одессе начались масштабные археологические раскопки на Приморском бульваре. Там историки и краеведы надеются найти Хаджибейскую крепость.

По прогнозам ученых, первые находки начнутся через несколько дней, сообщает "ТСН". Чтобы открыть исторический слой, на бульваре сняли бетон с помощью отбойного молотка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На раскопках работают ученые и студенты-историки двух высших учебных заведений. Им предшествовала большая работа двухлетней давности. Тогда георадаром точно вычислили остатки стен и фундамента османской крепости "Хаджибей" на глубине более двух метров.

"В Одессе с этого замка началась история города. Замок существовал в том или ином формате долго, мы будем искать эти датировки раньше, возможно 15 век", – рассказал доктор исторических наук Андрей Красножон.

По словам ученых, когда откроется подземная часть знаменитой крепости, ее можно будет внести в экскурсионные маршруты Одессы. Раскопки хотят накрыть стеклом или даже создать подземный музей.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в оккупированном Россией Крыму во время незаконных раскопок обнаружили часть древнего поселения Аджиэль, которое существовало с XIV-XVIII века.