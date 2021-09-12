В Одессе мужчина катал в трамвае питона. Фото

В Одессе пассажир трамвая №5 перевозил питона. Огромную змею мужчина держал прямо в руках, не имея для нее клетки.

Соответствующее фото появилось в Telegram-канале Odessa_info. На снимке видно, что питон закручивался на перила переднего сиденья, прикасаясь к пассажиру, который его занимал.

"Чудак, у которого она ползала по спине, наверное, сидит в ах*е", – прокомментировали авторы канала.

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Отметим, похожий случай раньше случился в Египте. Мужчина перевозил в коробке в автобусе кобру. По дороге змея выползла и пробралась под пассажирские сиденья. В результате нападения кобры погибли все пассажиры и водитель, в общем пять человек.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева во время прогулки в парке убежал домашний двухметровый питон.

"Неядовитая змея длиной около 2 метров. Людей не боится", – написала владелица в сообщении о поиске животного.

Пользователи в соцсетях бурно отреагировали на пост, часть обвинила хозяев в безответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле на Львовщине 9-летний мальчик попал в реанимацию после укуса змеи. Пресмыкающееся укусило мальчика за палец на правой руке.