Сперва Lexus, теперь магазин: в Одессе передали второй огненный "привет" известному депутату

Двое неизвестных утром 18 декабря подожгли чайный магазин-павильон "Купаж" на улице Сегедской в Одессе.

Впоследствии выяснилось, что павильон принадлежит депутату Одесского облсовета, бывшему руководителю теризбиркома Александру Ахмерову, которому накануне сожгли джип, сообщили OBOZREVATEL источники в полиции.

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Как рассказали очевидцы, около 6 часов утра двое мужчин облили чайный магазин каким-то горючим веществом, после чего подожгли его.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших не было.

В Одессе сожгли магазин депутата 7 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, двумя днями ранее депутату Ахмерову сожгли внедорожник Lexus. Инцидент произошел среди бела дня, его автомобиль сгорел дотла.

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