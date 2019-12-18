Главная Новости
18 декабря • обновлено в 15:55
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Одесса в деталях

Сперва Lexus, теперь магазин: в Одессе передали второй огненный "привет" известному депутату

200
Читать материал на украинском

Двое неизвестных утром 18 декабря подожгли чайный магазин-павильон "Купаж" на улице Сегедской в Одессе.

Впоследствии выяснилось, что павильон принадлежит депутату Одесского облсовета, бывшему руководителю теризбиркома Александру Ахмерову, которому накануне сожгли джип, сообщили OBOZREVATEL источники в полиции.

В Одессе сожгли магазин депутата

В Одессе сожгли магазин депутата

7 канал

Новости
В Одессе у райотдела сожгли авто полицейского

Как рассказали очевидцы, около 6 часов утра двое мужчин облили чайный магазин каким-то горючим веществом, после чего подожгли его.

Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших не было.

В Одессе сожгли магазин депутата

В Одессе сожгли магазин депутата

7 канал

Как сообщал OBOZREVATEL, двумя днями ранее депутату Ахмерову сожгли внедорожник Lexus. Инцидент произошел среди бела дня, его автомобиль сгорел дотла.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги