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18 грудня • оновлено в 17:22
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/ Одеса в деталях

Спершу Lexus, тепер магазин: в Одесі передали другий вогняний "привіт" відомому депутату

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Двоє невідомих вранці 18 грудня підпалили чайний магазин-павільйон "Купаж" на вулиці Сегедській в Одесі.

Згодом з'ясувалося, що павільйон належить депутатові Одеської облради, колишньому керівнику тервиборчкому Олександру Ахмерову, якому напередодні спалили джип, повідомили OBOZREVATEL джерела в поліції.

В Одесі спалили магазин депутата

В Одесі спалили магазин депутата

7 канал

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Як розповіли очевидці, приблизно о 6:00 ранку двоє чоловіків облили чайний магазин якоюсь горючою речовиною, після чого підпалили його.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, потерпілих не було.

В Одесі спалили магазин депутата

В Одесі спалили магазин депутата

7 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, двома днями раніше депутату Ахерову спалили позашляховик Lexus. Інцидент трапився серед білого дня, його автомобіль згорів дощенту.

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Місце
Україна Одеса
Теги
пожежа новини Одеси
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