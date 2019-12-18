Спершу Lexus, тепер магазин: в Одесі передали другий вогняний "привіт" відомому депутату

Двоє невідомих вранці 18 грудня підпалили чайний магазин-павільйон "Купаж" на вулиці Сегедській в Одесі.
Згодом з'ясувалося, що павільйон належить депутатові Одеської облради, колишньому керівнику тервиборчкому Олександру Ахмерову, якому напередодні спалили джип, повідомили OBOZREVATEL джерела в поліції.
В Одесі спалили магазин депутата
7 канал
Як розповіли очевидці, приблизно о 6:00 ранку двоє чоловіків облили чайний магазин якоюсь горючою речовиною, після чого підпалили його.
Рятувальники оперативно ліквідували займання, потерпілих не було.
В Одесі спалили магазин депутата
7 канал
Як повідомляв OBOZREVATEL, двома днями раніше депутату Ахерову спалили позашляховик Lexus. Інцидент трапився серед білого дня, його автомобіль згорів дощенту.
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