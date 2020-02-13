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13 февраля • обновлено в 14:47
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Нардеп из Одессы одним из первых поддержал постановление об увольнении главы НАБУ

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В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об увольнении главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Всего постановление поддержали 216 парламентариев. Одним из первых документ подписал одесский нардеп Алексей Леонов, сообщает OBOZREVATEL.

В Раде хотят уволить главу НАБУ

В Раде хотят уволить главу НАБУ

Facebook Алексея Леонова

По словам Леонова, команда НАБУ под руководством Артема Сытника работает почти пяти лет. Однако за это время к ответственности не привлекли ни одного чиновника высокого ранга, подозреваемого в коррупции, а государству не вернули незаконно присвоенные бюджетные деньги.

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Кроме того, и сам Сытник попал в реестр коррупционеров.

"Если Сытник не может выполнять свои прямые обязанности, то у НАБУ должен быть новый директор. Этого ждут люди и этого требует закон", – заявил одесский нардеп.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Сытник назвал условия своей отставки.

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