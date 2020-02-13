Нардеп з Одеси одним з перших підтримав постанову про звільнення голови НАБУ

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови про звільнення глави Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Всього постанову підтримали 216 парламентаріїв. Одним з перших документ підписав одеський нардеп Олексій Леонов, повідомляє OBOZREVATEL.

У Раді хочуть звільнити главу НАБУ Facebook Олексія Леонова

За словами Леонова, команда НАБУ під керівництвом Артема Ситника працює майже п'яти років. Однак за цей час до відповідальності не притягнули жодного чиновника високого рангу, підозрюваного в корупції, а державі не повернули незаконно привласнені бюджетні гроші.

Крім того, й сам Ситник потрапив до реєстру корупціонерів.

"Якщо Ситник не може виконувати свої прямі обов'язки, то у НАБУ повинен бути новий директор. Цього чекають люди і цього вимагає закон", – заявив одеський нардеп.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Ситник назвав умови своєї відставки.

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