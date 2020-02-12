Названо имя нового начальника Одесской таможни

По итогам финального этапа голосования победителем конкурса на должность начальника Одесской таможни стал Михаил Грибанов.

На протяжении 45 дней конкурсная комиссия провела три этапа отбора кандидатов на должность начальника таможни. Об этом сообщается на официальной странице "Новой таможни" в Facebook.

Михаил Грибанов nabludatel.od.ua

Пятерка финалистов конкурса, которую формировали на основе рейтинговых баллов комиссии, выглядела так: Михаил Грибанов, Василий Шайда, Михаил Мирошниченко, Вячеслав Северин и Андрей Стояновский.

О Грибанове из открытых источников известно, что у него есть опыт работы в таможенных органах, а с 2013 года он занимается бизнесом.

Согласно электронной декларации чиновника, он владеет квартирой в Киеве, а его супруга Ирина — домом и земельным участком в селе Лесники Киево-Святошинского района. Кроме того, жена является совладелицей квартиры в Евпатории, в оккупированном Россией Крыму. Также семья Грибановых владеет двумя автомобилями: BMW 2017 года выпуска и Volkswagen Jetta 2016 года.

В прошлом году Грибанов заработал в фирме "Джием Консалт" 86,4 тыс. грн и получил доход от предпринимательской деятельности почти в 491,5 тыс. грн. Кроме того, он хранит 10,5 тыс. евро, 10 тыс. долларов и 267 тыс. грн наличными. Также Грибанов задекларировал почти 100,2 тыс. грн страховки, почти 2,9 млн грн с кредитной линии и 1,7 млн грн дохода от продажи иностранной валюты (причем, источником дохода указан он сам).

Электронная декларация Михаила Грибанова

Электронная декларация Михаила Грибанова

Электронная декларация Михаила Грибанова

Электронная декларация Михаила Грибанова

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