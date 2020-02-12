Названо ім'я нового начальника Одеської митниці

За підсумками фінального етапу голосування переможцем конкурсу на посаду начальника Одеської митниці став Михайло Грибанов.

Протягом 45 днів конкурсна комісія провела три етапи відбору кандидатів на посаду начальника митниці. Про це повідомляється на офіційній сторінці "Нової митниці" в Facebook.

Михайло Грибанов nabludatel.od.ua

П'ятірка фіналістів конкурсу, яку формували на основі рейтингових балів комісії, виглядала так: Михайло Грибанов, Василь Шайда, Михайло Мірошниченко, В'ячеслав Северин і Андрій Стояновський.

Про Грибанова з відкритих джерел відомо, що у нього є досвід роботи в митних органах, а з 2013 року він займається бізнесом.

Згідно електронної декларації чиновника, він володіє квартирою в Києві, а його дружина Ірина - будинком і земельною ділянкою в селі Лісники Києво-Святошинського району. Крім того, дружина є співвласницею квартири в Євпаторії, в окупованому Росією Криму. Також сім'я Грибанова володіє двома автомобілями: BMW 2017 року випуску і Volkswagen Jetta 2016 року.

У минулому році Грибанов заробив в фірмі "Джіем Консалт" 86,4 тис. грн та отримав дохід від підприємницької діяльності майже в 491,5 тис. грн. Крім того, він зберігає 10,5 тис. євро, 10 тис. доларів і 267 тис. грн готівкою. Також Грибанов задекларував майже 100,2 тис. грн страховки, майже 2,9 млн грн з кредитної лінії та 1,7 млн грн доходу від продажу іноземної валюти (причому, джерелом доходу вказаний він сам).

Електронна декларація Михайла Грибанова

Електронна декларація Михайла Грибанова

Електронна декларація Михайла Грибанова

Електронна декларація Михайла Грибанова

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