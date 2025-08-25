Кино, пустыня и кастомные девайсы – чем удивляла одесситов стилизованная заправка IQOS

Мы привыкли постоянно двигаться: от будильника до ужина, от звонка до дедлайна. Но, как и двигателю, людям также требуется пауза и топливо. И это топливо – эмоции. Заправка от IQOS именно об этом – о времени на пит-стоп, но не для машин. Для людей. Рассказываем больше.

С 15 по 24 августа возле киностудии работал поп-ап от IQOS в виде заправки. Внутри не было бензина, зато был магазин с девайсами IQOS и споты для впечатлений. В самом магазине sales-эксперты помогали гостям определиться с выбором и познакомиться с системами нагрева табака.

Снаружи все выглядело как обычная заправка: колонки, припаркованные машины, зона для еды и магазины внутри. Но на самом деле локация скрывала много интересного.

Возле каждой из колонок стоял тюнингованный автобус, в котором эксперты помогали нанести на девайс кастомизированный рисунок. Дизайн можно было выбрать сразу на месте, на экране колонки. В другом автобусе наносили надписи на футболки. Работало все так же, как и с дизайном гаджетов.

А еще был дворик с фудзоной: там готовили пиццу и другие снеки, а к еде – ароматный кофе. За алкогольные напитки и коктейли отвечали бары на территории.

Как всегда, самое интересное ждало внутри. Здесь был минимаркет с айтемами, созданными для автомобилистов (и не только):

огнетушитель, чтобы огонь был только в сердце;

стеклоочиститель для лучшего вида из окна;

фигурки с дорожными знаками, которые можно поставить на стол;

мини-холодильник в машину.

На локации можно было сделать фото с камер видеонаблюдения. Как? Специальный фотомат выводил видео на экран, несколько секунд – и фотография уже у тебя.

А еще внутри были загадочные двери для staff only, которые на самом деле вели в секретное место на локации. За несколько шагов можно было попасть в другой мир — комнату в виде пустыни. Песок под ногами, красное освещение, камни и множество зеркал создавали впечатление, будто вы в Сахаре.

Это стилизованное место для просмотра фильмов. Сесть можно было на специальной подушке прямо на песке. Внутри комнаты также работал бар, поэтому коктейль под кино не был проблемой. Смотрели "Безумного Макса", кинопоказы стартовали ежедневно:

по будням: в 19:00,

на выходных: в 15:00 и в 19:00.

Как можно было попасть на локацию

Заправка работала до 24 августа, сейчас локацию уже закрыли. Попасть на территорию можно было только совершеннолетним.

Не исключает всех рисков. Аэрозоль содержит никотин, который вызывает зависимость. Только для использования совершеннолетними.