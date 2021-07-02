В Одессе девушке выставили счет в 26 тысяч гривен за парковку в аэропорту. Видео

За 16 дней парковки в Одесском аэропорту девушке пришлось заплатить почти 1 000 долларов – 26 700 гривен. Владелица авто пожаловалась, что "просто перепутала" паркинг, а сотрудники ей не помогли.

Соответствующее видео появилось на Telegram-канале "Х**вая Одесса". Украинка рассказала, что оставила свое транспортное средство в аэропорту на время, пока отдыхала на курорте за границей (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Парковаться за 1440 гривен в сутки она не планировала. Девушка пыталась выяснить, где находится нужная ей парковка подешевле, но указанные на сайте аэропорта номера не отвечали, а персонал ничем не помог.

Видео дня

На парковке напротив неделя стоит 600 гривен, однако по ошибке водитель оставила авто не там. На карте, по ее словам, она нашла только дорогую площадку.

Девушка добавила, что сотрудники аэропорта сказали ей обратиться к ним в понедельник, но в итоге оказалось, что этот день – выходной. Владелица авто предположила, что это могли сделать намеренно.

"Вот, что бывает, когда оставляешь машину не на той парковой. Просто перепутала", – пожаловалась она.

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