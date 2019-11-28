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29 ноября • обновлено в 11:19
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/ Происшествия

В Одессе страшный пожар унес жизни двух людей: фото и видео

2.2т
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В Одессе на улице Семена Палия, 78, 28 ноября произошел пожар в квартире на 5 этаже 9-тажного дома. Пожарные прибыли на место и в течение 5 минут потушили пламя.

Во время тушения были эвакуированы 8 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото и видео ЧП, доскролльте страницу до конца).

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В сгоревшей квартире спасатели обнаружили тела 82-летней женщины и 3-летней девочки. Предварительная причина пожара – короткое замыкание неисправного удлинителя.

В Одессе сгорели пожилая женщина и маленькая девочка

В Одессе сгорели пожилая женщина и маленькая девочка

Пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области

В Одессе сгорели пожилая женщина и маленькая девочка

В Одессе сгорели пожилая женщина и маленькая девочка

Пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области

В Одессе сгорели пожилая женщина и маленькая девочка

В Одессе сгорели пожилая женщина и маленькая девочка

Пресс-служба управления ГСЧС в Одесской области

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе горела гостиница M1 Club Hotel, которая расположена на берегу моря неподалеку от дельфинария Nemo.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы пожар
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