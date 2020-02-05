Главная Новости
7 февраля • обновлено в 08:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Одессе врач устроил публичную экзекуцию выпившему парню. Видео

Читать материал на украинском

В Одессе врач скорой помощи брызнул в лицо газовым баллончиком выпившему парню, который сидел на тротуаре, а также стал топтать его ногами.

Об этом сообщили в телеграм-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Новости
Под Одессой врач пойдет под суд за убийство ребенка: что известно

Неравнодушные прохожие подошли остановить медика, который не смог объяснить свой поступок и, испугавшись, вызвал охрану.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на проспекте Шевченко военный медик за рулем Toyota Сamry в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
12
8
Смешно
5
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Червоний Данило
Червоний Данило
мудло с камерой. вместо того чтобы взять алкаша к себе домой, помыть, побрить и накормить, решил осудить врача!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги