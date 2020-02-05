В Одессе врач устроил публичную экзекуцию выпившему парню. Видео

В Одессе врач скорой помощи брызнул в лицо газовым баллончиком выпившему парню, который сидел на тротуаре, а также стал топтать его ногами.

Об этом сообщили в телеграм-канале xydessa (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Неравнодушные прохожие подошли остановить медика, который не смог объяснить свой поступок и, испугавшись, вызвал охрану.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе на проспекте Шевченко военный медик за рулем Toyota Сamry в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением и врезался в дерево.

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