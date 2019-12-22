В Одессе в квартире прогремел взрыв: что известно

В Одессе на улице Архитекторской 21 декабря на восьмом этаже 9-этажного дома на кухне взорвался самогонный аппарат.

Пожара не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, дскролльте страницу до конца).

Хозяин и хозяйка квартиры в результате взрыва получили ожоги. Их доставили в больницу.

В Одессе в квартире прогремел взрыв od.dsns.gov.ua

В Одессе в квартире прогремел взрыв od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в Узком переулке утром 19 декабря загорелся двухэтажный частный дом. Хозяин погиб.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!