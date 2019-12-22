В Одессе в квартире прогремел взрыв: что известно

В Одессе на улице Архитекторской 21 декабря на восьмом этаже 9-этажного дома на кухне взорвался самогонный аппарат.
Пожара не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, дскролльте страницу до конца).
Хозяин и хозяйка квартиры в результате взрыва получили ожоги. Их доставили в больницу.
В Одессе в квартире прогремел взрыв
od.dsns.gov.ua
В Одессе в квартире прогремел взрыв
od.dsns.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в Узком переулке утром 19 декабря загорелся двухэтажный частный дом. Хозяин погиб.
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