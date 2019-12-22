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22 декабря • обновлено в 11:09
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В Одессе в квартире прогремел взрыв: что известно

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В Одессе на улице Архитекторской 21 декабря на восьмом этаже 9-этажного дома на кухне взорвался самогонный аппарат.

Пожара не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области (чтобы посмотреть фото, дскролльте страницу до конца).

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Хозяин и хозяйка квартиры в результате взрыва получили ожоги. Их доставили в больницу.

В Одессе в квартире прогремел взрыв

В Одессе в квартире прогремел взрыв

od.dsns.gov.ua

В Одессе в квартире прогремел взрыв

В Одессе в квартире прогремел взрыв

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе в Узком переулке утром 19 декабря загорелся двухэтажный частный дом. Хозяин погиб.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы взрыв
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