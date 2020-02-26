В Одессе 8-летнего ребенка с особыми потребностями не хотели пускать на концерт классической музыки в Филармонию из-за того, что мальчик громко смеялся в коридоре.

Попасть в зал мать с ребенком смогли только после настойчивого выяснения матерью причин отказа. Об этом Инна Диденко написала на своей Facebook-странице (чтобы просмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Мы опоздали на 5 минут и концерт уже начался, возле двери стояла девушка, которая категорически отказалась пускать в зал Тиму, потому что он хохотал в коридоре..."Я не пущу вас в зал, он громкий, у нас идёт запись концерта", – написала мать ребенка.

Тогда Инна потребовала, чтобы им вернули деньги за билеты. Но сделать этого было нельзя, так как они были куплены через интернет.

Пока шли разбирательства относительно возврата денег, администрация Филармонии "дала заднюю" , решив все же пустить в зал мать с ребенком. Однако, посадили их в последнем ряду с краю возле выхода, чтобы мальчика было "легко вывести" из зала в случае чего.

В Одессе ребенка с ДЦП не пускали на концерт в филармонии tsn.ua (скрин)

После инцидента Инна написала о случившемся в соцсетях. На это отреагировали журналисты, придав ситуации резонанс. Тогда в Филармонии решили оправдаться и заявили: в зал никому пройти не запрещали, а лишь попросили мать успокоить ребенка.

"Люди опаздывают на концерт. Заходят в зал, мешают. А тут еще плачущий ребенок. Ребенок был неадекватный, он немножко больной. Я вышла и сказала – мамочка, давайте успокоим ребенка, у нас все-таки запись идет, дугой зритель возмущен" – заявила журналисту ТСН заместитель директора одесского филармонического оркестра Светлана Баркер.

В Одессе ребенка с ДЦП не пускали на концерт в филармонии tsn.ua (скрин)

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