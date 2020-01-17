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17 января • обновлено в 16:09
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В Одессе разразился скандал из-за издевательств над заключенными

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В Одесском СИЗО незаконно держали в карцере троих заключенных. В отношении сотрудников учреждения начали служебную проверку.

Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области, заместитель руководителя которой Александр Луняченко побывал в следственном изоляторе и пообщался с заключенными.

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Луняченко осуществил в СИЗО личный прием 4 граждан. После разговора с прокурором троих из них перевели из карцера в обычные камеры.

Напомним, что в Одесском СИЗО после того как заключенный Василий Чемериз убил и расчленил сотрудницу изолятора Алену Порошенко, произошло массовое избиение арестантов. Тогда руководство учреждения было отстранено от работы и там прошли многочисленные проверки. Также в 2019 году служба безопасности Украины уличила руководство Одесского следственного изолятора в систематическом взяточничестве.

В Одессе разразился скандал из-за издевательств над заключенными

В Одессе разразился скандал из-за издевательств над заключенными

newsone.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе сообщено о подозрении двум полицейским, которых подозревают в избиении задержанного. После экзекуции в райотделе у него произошел разрыв почки.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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