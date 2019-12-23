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23 декабря • обновлено в 14:46
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В Одессе полиция предотвратила вооруженные разборки. Фото и видео

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В центре Одессы 23 декабря полицейский спецназ предотвратил конфликт между вооруженными представителями двух охранных фирм.

Как сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции в Одесской области, между собственником земельного участка и владельцем расположенного на нем здания идут судебные тяжбы. Владелец участка заключил договор с охранной фирмой из Киева для того, чтобы не допустить на спорную территорию сотрудников местного охранного агентства (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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Прибывшие полицейские предотвратили возможные разборки, отобрали все оружие и доставили задержанных в отделение. Идет выяснение, на каких основаниях охранники получили пистолеты, и есть ли у фирм лицензии на работу.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

В Одессе полиция предотвратила вооруженные разборки

В Одессе полиция предотвратила вооруженные разборки

od.npu.gov.ua

В Одессе полиция предотвратила вооруженные разборки

В Одессе полиция предотвратила вооруженные разборки

od.npu.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, хоккейный матч между командами "Морские волки" (Одесса) и "Кривбасс" (Кривой Рог), в которых играют дети 2008 года рождения, закончился массовой дракой.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы полиция
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