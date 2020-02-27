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27 февраля • обновлено в 09:34
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В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей. Фото

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В Одессе на улице Дальницкой рано утром 27 февраля загорелась крыша одноэтажного дома.

Огонь распространялся очень быстро. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГСЧС Украины в Одесской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Спасатели прибыли на место и приступили к тушению. Были спасены 16 человек, из которых 8 детей. Погибших и пострадавших нет

Пожар ликвидировали за 50 минут, площадь возгорания составила 70 кв. м. С огнем боролись 30 пожарных с 6 единицами техники. Причина ЧП и убытки устанавливаются.

В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей

В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей

od.dsns.gov.ua

В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей

В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей

od.dsns.gov.ua

В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей

В Одессе из страшного пожара спасли 8 детей

od.dsns.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в мэрии Одессы предоставили отчет о предоставлении помощи семьям погибших и пострадавших при пожаре в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Теги
пожар новости Одессы
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